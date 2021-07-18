Eşinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan Moise, ABD'de tedavi gördü. Moise'nin uçaktan kurşun geçirmez yelekle indiği görüldü.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Martine Moise, saldırının ardından ABD'nin Florida eyaletindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYDİ

Moise'yi taşıyan uçak, 10 gün sonra Haiti'ye iniş yaptı. Uçağın merdivenlerinden inen Moise'nin kurşun geçirmez yelek giydiği görüldü.

Haitili bir yetkili, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 47 yaşındaki Moise'nin önümüzdeki hafta düzenlenecek eşinin cenazesi için ülkeye döndüğünü söyledi.

Martine Moise, suikast girişiminin ardından Haiti'ye döndü ViDEO

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Güvenlik görevlileri tarafından olası bir saldırıya karşı sıkı korunduğu görülen Martine Moise'yi havaalanında geçici Başbakan Claude Joseph ve diğer yetkililer karşıladı.

Moise, hastanede kaldığı süreçte yaptığı açıklamada, saldırının çok hızlı meydana geldiğini ve eşinin "tek kelime dahi edemediğini" söylemişti.

Bu hafta başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Bu acı asla geçmeyecek." dedi.

MOISE SUİKASTINA DAİR YENİ DETAYLAR

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yapılan suikasta ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, olayda ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artıyor.

Sosyal medyada paylaşılan suikast anına ait bir videoda, suikastı düzenleyen zanlıların, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırarak, Moise'nin konutuna baskın yaptıkları görülüyor.

Bölge basınındaki haberlerde ise paralı askerlerin, Moise'nin evine girerek, çalışanların ve Moise'nin çocuklarının ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra Devlet Başkanı'nın ofisini ve yatak odasını dağıttığı bildirildi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE

Saldırının ardından yetkililer, Moise'yi yatak odasında yerde, alnından, göğsünden, kalçasından ve midesinden vurulmuş, sol gözü oyulmuş halde bulmuştu.

Moise'ye düzenlenen suikastın soruşturmasını yürüten Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtmişti.

Otopsi raporunda, Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu kaydedilmişti.

SUİKAST, KOMANDO BİRLİĞİNCE YAPILDI

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.