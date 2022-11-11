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    Matina Nehri'nde gezen minik çocuk, timsaha yem oldu

    Ailesi ile nehir kenarında eğlenen 8 yaşındaki çocuk, sudan çıkan timsah tarafından canlı canlı yutuldu. Acılı aile evlatlarını çaresizce izledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 09:35
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    Matina Nehri'nde gezen minik çocuk, timsaha yem oldu

    Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'nın Limon kentinde dehşet yaşandı.

    Matina Nehri'nde yaşanan olayda, ailesi ile birlikte nehirde eğlenmeye giden 8 yaşındaki Julio Otero Fernández isimli çocuk, timsah tarafından suyun içine süürklendi.

    Korkudan çığlık çığlığa kalan çocuğun ailesi, evlatlarını kurtarmak için hiçbir şey yapamadı.

    Çocuğu yedi

    Anne ve baba çaresizce oğullarının sürüklenmesini izlerken, bu sırada ise timsah, çocuğu yutmaya başladı.

    Olay sonrasında ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Vahşi olaydai ne çocuktan ne de timsahtan herhangi bir iz bulunamadı.

    Matina Nehri nde gezen minik çocuk, timsaha yem oldu #1

    Matina Nehri nde gezen minik çocuk, timsaha yem oldu #2


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