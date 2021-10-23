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    Matteo Salvini, göçmen gemisi nedeniyle hakim karşısına çıkacak

    Göçmen karşıtlığıyla bilinen Salvini, 2019'da yardım gemisine ilişkin kararı nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 12:42
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    Matteo Salvini, göçmen gemisi nedeniyle hakim karşısına çıkacak

    İki yıl önce Akdeniz'den göçmenleri kurtaran İspanyol yardım gemisi Open Arms'ın İtalya'da karaya yanaşmasına izin verilmemişti.

    Dönemin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, verdiği karar nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

    SALVINI YARGILANACAK

    Salvini, bugün Palermo'da, tartışmalı kararı nedeniyle hakim karşısına çıkacak.

    DPA'nın haberine göre, aşırı sağcı siyasetçi, "özgürlükten yoksun bırakmak ve yetkiyi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

    15 YIL HAPİS YATABİLİR

    Eski Başbakan Giuseppe Conte'nin ilk kabinesinde Haziran 2018'den Eylül 2019'a kadar görevde bulunan Salvini, suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

    SERT GÖÇ KARŞITI ÇİZGİ BENİMSEDİ

    Salvini, sert bir göç karşıtı çizgi olarak kabul edilen yol izlemesi nedeniyle sürekli eleştiriliyordu.

    Matteo Salvini, göçmen gemisi nedeniyle hakim karşısına çıkacak #1

    2019'DA YAŞANAN OLAY

    Open Arms gemisi, Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

    Dönemin İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

    Matteo Salvini, göçmen gemisi nedeniyle hakim karşısına çıkacak #2

    "İTALYA'YI SAVUNDUM"

    Salvini, eylemlerini "İtalya'yı savunmak" şeklinde açıklarken, "hükümetin çıkarları" doğrultusunda hareket ettiğini öne sürüyor.

    Duruşma, 15 Eylül'de başladı ancak daha sonra 23 Ekim'e ertelendi.

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