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    Maymun çiçeği virüsü ABD'nin 7 eyaletine yayıldı

    ABD’nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.
    • 26.05.2022 - 21:38
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    Maymun çiçeği virüsü ABD'nin 7 eyaletine yayıldı

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky,  düzenlediği basın toplantısında, dünyayı yeniden salgın tedirginliğine sürükleyen maymun çiçeği virüsü konusunda açıklamalarda bulundu.

    7 eyalette tespit edildi

    Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiğini, tedavi ve yayılmasının önüne geçmek için yerel halk sağlığı yetkililerinin harekete geçtiğini belirtti.

    Vakalarından bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

    Virüs görülen eyaletler

    Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise basın brifinginde, dünya çapında bu ölçekte ve kapsamda bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.

    ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.

    Maymun çiçeği virüsü ABD nin 7 eyaletine yayıldı #1


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