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    Meghan Markle’ın bağışı tepki çekti

    İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra 'olaylı gelin' olarak gündemden düşmeyen Meghan Markle, yaptığı 25 dolarlık bağışla sosyal medyada alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:53
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    Meghan Markle’ın bağışı tepki çekti

    Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, hemen her gün yeni bir haberle İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

    Meghan, ücretli aile ve sağlık izni kampanyası kapsamında fazla mesai yapan çalışanlara destek olmak için 25 dolarlık Starbucks çeki dağıttı.

    Sussex Düşesi, ABD’li politikacılara bunun ‘ulusal bir hak’ yapılması için de çağrıda bulundu.

    SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULAR

    Düşesin ‘yardım’ başlığı altındaki 25 dolarlık bağışı ise sosyal medyada alay konusu oldu.

    Kimisi “Sussex Düşes biz #SavePaidLeave için fazla mesai yaparken @PaidLeaveUS’taki herkese birkaç fincan kahve aldı.” derken kimisi ise “İnanılmaz derecede klas ve gerekli. Kazanma mücadelesinde arkamızda olduğunu bilmek gerçekten onur verici.” gibi yorumlar yaptı.

    Meghan Markle’ın bağışı tepki çekti #1

    MEGHAN “ZAVALLI” DİYEN OLDU

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise küçük nezaketlerin ‘büyük bir fark yaratabileceğini’ söyleyerek Markle’a destek oldu.

    Ancak çoğunluk, Markle’ın ‘zavallı’ olduğunu düşündüklerini ve dikkat çekmek için böyle eylemlerde bulunduğunu yazdı.

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