Meghan Markle’ın hamile olduğu iddia edildi

2019'da ilk çocuğu Archie'yi dünyaya getiren, geçen yaz ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlandığını açıklayan Meghan Markle’ın, bol kıyafeti kafalarda soru işareti bıraktı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıkları olay olan Meghan Markle ve Prens Harry, ABD'de yeni hayatlarına iyice alıştı.

Çift, önceki gün de Beverly Hills'te bir iş merkezinden çıkarken görüntülendi.

39 yaşındaki Meghan Markle ile 36 yaşındaki Prens Harry'nin günlük giysiler içinde olduğu ve maske taktığı görüldü.

Binadan çıkan çift, kendilerini bekleyen otomobile binerek oradan uzaklaştı.

MEGHAN MERCEK ALTINDA

Her ikisinin de fazla dikkat çekmemek için özen gösterdiği görülürken, geçen yaz ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlandığını açıklayan Meghan Markle ayrıca mercek altına alındı.

Siyah bir pantolon, uzun ve bol siyah bir kazak giyen Markle, kıyafetini genellikle kış aylarında giydiği paltosuyla tamamladı.

Dizlerine kadar uzanan çizmeleri de dikkat çekti. Prens Harry ise paltosuz bir şekilde başına bir beyzbol şapkası takarak dikkat çekmemeye çalıştı.

HAYRANLARI HEYECANLANDI

Meghan Markle'ın bol ve uzun kazağı, hamilelik iddialarını gündeme getirdi.

Markle'ın karın bölgesinde dikkat çeken fazla kiloların, yeni bir hamilelikten mi yoksa düşükle sonuçlanan hamilelikten mi kaldığı merak konusu oldu.

Çiftin çıktığı binada, ünlülerin rağbet ettiği bir sağlık merkezinin bulunması da Meghan Markle ve Prens Harry'nin hayranlarını heyecanlandırdı.

“ÇOCUK İSTİYORSA VAKİT KAYBETMESİN”

Markle'ın, son dönemde çekilen videolarda yüzünün dolgun görüntüsü de sosyal medyada çok konuşuluyor.

Bazıları filtre ya da estetik uygulamalardan kaynaklandığını ileri sürse de bazılarına göre Markle, düşük yaptıktan sonra bir kez daha hamile kaldı.

Markle'ın 39 yaşına geldiğini belirten bazı kişiler, eğer bir çocuk daha istiyorlarsa fazla vakit kaybetmeyeceği görüşünü savunuyor.