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    Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

    Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

    ABD'nin ünlü doktoru Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:59
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    ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı çalışıyor.

    Ancak karşısında dişli bir rakibi var… David McCormick…

    McCormick, seçim kampanyasını tamamen Öz’ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurguladı.

    TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILACAK

    Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullandı.

    McCormick'in baskısı üzerine Öz, bir açıklama yayınladı.

    Mehmet Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

    Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı #1

    "ANNEM İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKMADIM"

    Ünlü kalp cerrahı, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin ise Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

    Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktaran Mehmet Öz’ün bu kararı, tepkiyle karşılandı.

    ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.


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