Suudi Arabistan, sağanak yağışlar nedeniyle sele teslim oldu.
Mekke kentinde de dün akşam aniden bastıran yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte trafik durma noktasına geldi.
Yağmura aldırmadan ibadetlerine devam ettiler
Öte yandan Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.
Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.
Sarı kodlu alarm verildi
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti.
Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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