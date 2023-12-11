Haberler



Dünya



Mekke’de yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Mekke’de yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü Yüzlerce Müslüman, Mekke'de şiddetli yağmura rağmen ibadetlerini yerine getirdi. Kentte ise araçlar, göle dönen yolda sulara gömüldü.