Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

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İHA

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde şiddetli yağış etkili oldu.

Kuleye yıldırım düştü

Mekke’deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

Gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Şiddetli yağışa rağmen Kabe’de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

Vatandaşlar uyarıldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)