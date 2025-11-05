Meksika Devlet Başkanı'na vatandaştan sokak ortasında taciz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Mexico City'de bir sokakta halkla etkileşim halindeyken bir vatandaş tarafından 'aşırı sempati gösterisine' maruz kaldı.

Olay, Sheinbaum'un çevresindeki kalabalık arasında gerçekleşti.

SOKAK ORTASINDA 'TACİZ'E YELTENDİ

Kameralara yansıyan o anlarda Sheinbaum, bir grup vatandaşla sohbet ediyordu.

Bu sırada kalabalığın arasında bir şahıs, Sheinbaum'a yaklaşarak onu öpmeye çalıştı.

Ardından arkasından yaklaşan şahıs, Sheinbaum'un vücudunda çeşitli bölgelere dokunmaya çalıştı.

NEZAKETİNİ KORUDU

"Ay, ay, ay" sesleri duyulurken Sheinbaum, bu ani hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Sheinbaum'un, şahsın ellerini nazikçe ittiği görüldü.

ÇEVREDEKİLER ŞAHSI UZAKLAŞTIRDI

Sheinbaum'un kısa sürede durumu toparlarken, olayın ardından çevresindeki güvenlik görevlileri ve halk, durumu kontrol altına almak için müdahale etti.

Sheinbaum ise sakin bir şekilde konuşmaya devam ederek, halkla etkileşimini sürdürdü.

Yaşananlar, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, görüntüler sosyal medyada tepki çekti.