Meksika, Donald Trump'ın ek vergi tehdidine inanmıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2025'ten itibaren Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı.

Bu kararın gerekçesi olarak, her iki ülkenin ABD'ye yönelik yasa dışı göç ve fentanil gibi uyuşturucuların akışını engellemede yetersiz kalması gösterilmişti.

Meksikalı yetkililer, Trump'ın bu tehdidine karşılık, ABD ile diplomatik görüşmelerin sürdüğünü ve bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu belirtmişti.

"EK VERGİ GETİRECEKLERİNE İNANMIYORUZ"

ABD tarafından bu tehdide ilişkin henüz bir adım atılmazken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, konuya ilişkin Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuştu.

ABD’nin böyle bir karar almayacağını düşündüklerini ifade eden Sheinbaum, "Açık konuşmak gerekirse böyle bir şeyin olacağını sanmıyoruz. Ancak gerçekleşirse bir planımız var ve sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile gerekli görüşmelerin yapıldığını aktaran Sheinbaum, "Zamanı geldiğinde gelişmeleri paylaşacağım. Ancak yüzde 25'lik ek verginin uygulanacağına inanmıyoruz. Görüşmeler devam ediyor ve eğer böyle bir karar alınırsa biz de hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Yerel basına göre, ABD’nin Meksika’dan göçmen ve uyuşturucu akışını gerekçe göstererek yüzde 25’lik ek vergi uygulaması durumunda, Meksika ekonomisinin ciddi şekilde etkilenebileceği belirtiliyor.

ABD’nin en büyük ticaret ortağı konumundaki Meksika, olası gümrük tarifeleri konusunda endişeli.

TRUMP'IN EK VERGİ TEHDİDİ

Trump, 27 Kasım 2024'teki açıklamasında, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.