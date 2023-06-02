50 yaşında bir göçmen, sabah saatlerinde Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir deponun çatısına tırmandı.
Yaklaşık 12 metreye çıkan göçmen, bir süre aşağıya sarkık şekilde kaldı.
Göçmen adamı görenler, hemen polise ihbarda bulundu.
Plastikle dolu çuvalın üzerine düştü
Nuevo Leon sivil koruma yetkilileri ve polis ekipleri, kısa sürede depoya geldi.
Ekipler, itfaiye merdiveni de uzatılan adamı, aşağı indirmek için ikna etmeye çalıştı.
Bir süre sonra çatının girişlerini daha fazla tutamayan adam, metrelerce yüksekten depo çalışanları tarafından altına konulan plastikle dolu çuvalın üzerine düştü.
Yaralı kurtuldu
Çuval sayesinde hayatta kalan adam, intihar girişiminden yaralı olarak kurtuldu.
Adam tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.