Meksika’da 12 metre yükseklikten atladı, hayatını plastik dolu çuval kurtardı 12 metre yükseklikten kendisini aşağı atan adamın hayatı, plastik dolu çuvalın üzerine düşmesi sayesinde kurtuldu. Adam tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA 50 yaşında bir göçmen, sabah saatlerinde Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir deponun çatısına tırmandı. Yaklaşık 12 metreye çıkan göçmen, bir süre aşağıya sarkık şekilde kaldı. Göçmen adamı görenler, hemen polise ihbarda bulundu. Plastikle dolu çuvalın üzerine düştü Nuevo Leon sivil koruma yetkilileri ve polis ekipleri, kısa sürede depoya geldi. Ekipler, itfaiye merdiveni de uzatılan adamı, aşağı indirmek için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra çatının girişlerini daha fazla tutamayan adam, metrelerce yüksekten depo çalışanları tarafından altına konulan plastikle dolu çuvalın üzerine düştü. Yaralı kurtuldu Çuval sayesinde hayatta kalan adam, intihar girişiminden yaralı olarak kurtuldu. Adam tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.