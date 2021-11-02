Euro
11.0424
-0.29%
Dolar
9.5044
-0.33%
Altın
550.57
0.13%
Borsa
1.545
0.57%
Bitcoin
585.035
-1.56%
BTXN Coin
26.24
-2.92%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Meksika’da 20 metre yükseklikten yere çakıldı

    Ölüler Günü etkinliklerinde baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i, bağlı olduğu ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika’da 20 metre yükseklikten yere çakıldı

    Meksika’nın Puebla eyaletine bağlı Huaquechula şehrinde dün Ölüler Günü etkinlikleri sırasında korkunç bir kaza yaşandı.

    Etkinlikte baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i, ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

    Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

    FECİ KAZA ANINI KAYDETTİLER

    Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi.

    Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

    Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Meksika’da 20 metre yükseklikten yere çakıldı ViDEO

    Meksika’da 20 metre yükseklikten yere çakıldı #1

    Meksika’da 20 metre yükseklikten yere çakıldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir