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    Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Depremde can veya mal kaybının olmadığı açıklandı.
    • 13.08.2022 - 06:29
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    Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Huetamo kasabasının 34 kilometre batısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini, 56 kilometre olarak açıkladı.

    Can ve mal kaybı yok

    AA'nın haberine göre yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Sarsıntının başkent Meksiko'da da hissedildiği kaydedildi.

    Devlet başkanı açıklama yaptı

    Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirtti.

    Meksika da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1


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