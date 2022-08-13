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Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Depremde can veya mal kaybının olmadığı açıklandı.