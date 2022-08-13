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Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Depremde can veya mal kaybının olmadığı açıklandı.
- 13.08.2022 - 06:29
Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Huetamo kasabasının 34 kilometre batısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini, 56 kilometre olarak açıkladı.
Can ve mal kaybı yok
AA'nın haberine göre yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Sarsıntının başkent Meksiko'da da hissedildiği kaydedildi.
Devlet başkanı açıklama yaptı
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirtti.