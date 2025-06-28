Meksika'da 60 mumyalanmış ceset bulundu

Meksika’nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinin güneyindeki Granjas Polo Gamboa mahallesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 mumyalanmış ceset ortaya çıkarıldı.

ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ CENAZELER

Sağlık Risklerini Önleme Eyalet Komisyonu (Coespris), adli tıp uzmanları ve savcılık yetkilileriyle birlikte yaptığı incelemelerde, cesetlerin sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğini belirledi. Bazı cesetlerin krematoryum içindeki yetersiz odalarda tutulduğu, bazılarının ise bir cenaze aracında üst üste yığıldığı tespit edildi.