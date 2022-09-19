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    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem

    Meksika'nın Michoacan eyaletinin Büyük Okyanus kıyısında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 19.09.2022 - 23:05
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 23:38
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    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Meksika'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Mexito City'de de hissedildi

    Yerel basın, depremin merkez üssü olan Michoacán eyaletinin Büyük Okyanus kıyısında tsunami riski olduğunu ve sarsıntının başkent Mexico City’den de hissedildiğini belirtti.

    Acil durum planı devreye alındı

    Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Merkez üssü Michoacán'da kaydedilen depremin ardından Ulusal Muhafızlar, çeşitli eyaletlerden Sivil Koruma yetkilileriyle koordineli olarak Acil Durum Planını devreye aldı, bazı binaların tahliyesi nedeniyle güvenlik turlarına başladık" denildi.

    Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medyadan açıklama yaparak depremden etkilenen komşu eyalet Colima'nın valisiyle görüştüğünü ve bazı kentlerle iletişimin kesildiğini ancak başkentte hasar olmadığını belirtti.

    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem #1

    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem #2

    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem #3


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    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem
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    Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem

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