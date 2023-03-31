Meksika'da alev alev yanan sürücüsüz otomobil, trafikte metrelerce ilerledi Meksika’da alev topuna dönen sürücüsüz araç, metrelerce ilerleyerek direğe çarptı. O anlar paniğe neden oldu.

İHA Meksika'da yaşanılan olay, panik anların yaşanmasına neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde yer alan San Pedro şehrinde bir araç alev topuna döndü. Sürücünün yangını fark ederek araçtan hemen inmesinin ardından araç, yanar halde metrelerce yol gitti. Direğe çarparak durabildi Bir direğe çarparak durabilen araç, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yetkililer, olay da ölen ya da yaralana olmadığını ifade ederek, yangının araçtaki mekanik bir arıza sonucu çıktığını açıkladı. Yetkililer, sürücünün aracı durdurmaya fırsat bulamadığı için otomobilin bir süre alevler içinde yokuş aşağı gittiğini belirtti.