Meksika'da alev alev yanan sürücüsüz otomobil, trafikte metrelerce ilerledi

İHA
Meksika'da yaşanılan olay, panik anların yaşanmasına neden oldu.
Ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde yer alan San Pedro şehrinde bir araç alev topuna döndü.
Sürücünün yangını fark ederek araçtan hemen inmesinin ardından araç, yanar halde metrelerce yol gitti.
Direğe çarparak durabildi
Bir direğe çarparak durabilen araç, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Yetkililer, olay da ölen ya da yaralana olmadığını ifade ederek, yangının araçtaki mekanik bir arıza sonucu çıktığını açıkladı.
Yetkililer, sürücünün aracı durdurmaya fırsat bulamadığı için otomobilin bir süre alevler içinde yokuş aşağı gittiğini belirtti.