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    Meksika'da oyuncağını alan bebeğin üzerinden araç geçti

    Mexico City'de oyuncağı aracın arkasına kaçan minik çocuk, sürücünün manevrasıyla ezildi. Aracın adeta üzerinden geçtiği çocuk tedaviye alındı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 09:34
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    Meksika'da oyuncağını alan bebeğin üzerinden araç geçti

    Meksika'nın başkenti Mexio City'de yaşanan dehşet kan dondurdu.

    Evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Angel oyuncağını kaçırdı.

    Aracın arkasına kadar giden oyuncağının peşine düşen Angel koşmaya başladı.

    Oyuncağını alırken tekerleğin altında ezildi

    Tam olarak, arabanın arka tekerine ilerleyen oyuncağını almaya çalışan Angel, çalıştırılan aracın altında kaldı.

    Dehşet dolu dakikalarda, olayı fark eden ebeveynler, aracı itekleyerek çocuklarını kurtardı.

    Meksika'da oyuncağını alan bebeğin üzerinden araç geçti VİDEO

    Meksika da oyuncağını alan bebeğin üzerinden araç geçti #1

    Minik bebeğin kolunda kırık ve akciğerinde hasar oluştu

    Bir kadının, aracın camlarını yumrukladığı görülürken, hastaneye sevk edilen çocuğun kolunda kırık ve akciğerlerinde hasar oluştuğu tespit edildi.

    Savcılık, korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Meksika da oyuncağını alan bebeğin üzerinden araç geçti #2


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