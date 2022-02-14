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Meksika'da arızalanan uçak otoyola indi

Meksika'da arızalanan uçak otoyola indi

Meksika'nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak, otoyola acil iniş yaptı. Kazada uçağın iniş takımları ve bir kanadı parçalanırken, yaralanan olmadı.