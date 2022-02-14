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    Meksika'da arızalanan uçak otoyola indi

    Meksika'nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak, otoyola acil iniş yaptı. Kazada uçağın iniş takımları ve bir kanadı parçalanırken, yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 23:54
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    Meksika'da arızalanan uçak otoyola indi

    Meksika’nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı.

    Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı.

    4 YOLCU VE PİLOT KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

    Meksika da arızalanan uçak otoyola indi #1

    Meksika da arızalanan uçak otoyola indi #2


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