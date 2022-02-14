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- Meksika'da arızalanan uçak otoyola indi
Meksika'da arızalanan uçak otoyola indi
Meksika'nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak, otoyola acil iniş yaptı. Kazada uçağın iniş takımları ve bir kanadı parçalanırken, yaralanan olmadı.
- İHA
- 14.02.2022 - 23:54
Meksika’nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı.
Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı.
4 YOLCU VE PİLOT KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.