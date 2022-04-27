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    Meksika'da askeri helikopter düştü

    Meksika'da donanmaya ait bir helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
    • 27.04.2022 - 00:31
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 00:37
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    Meksika'da askeri helikopter düştü

    Meksika’nın Sinaloa eyaletindeki Mazatlan şehrinde bulunan Rafael Buelna Uluslararası Havalimanına iniş yapmaya çalışan Meksika Donanmasına ait bir helikopter arızalanarak düştü.

    Yaşanan kaza üzerine Rafael Buelna Uluslararası Havalimanında hazır bulunan kurtarma ve sağlık ekipleri derhal olay yerine ulaştı.

    En az 2 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, şimdiye kadar resmi makamlar helikopter kazasında can kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmazken, görgü tanıkları olayda en az 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin kuyruk rotorunda yaşanan bir arıza sebebiyle pilotun kontrolü kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

    Kaza anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Meksika'da askeri helikopter düştü VİDEO

    Meksika da askeri helikopter düştü #1

    Meksika da askeri helikopter düştü #2


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