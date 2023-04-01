Meksika'da balon kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Meksika’nın Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonunun alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı.

Balon bir anda alev aldı

Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düşerken, Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Yaralılar arasında 13 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen acil yardım ekipleri tarafından tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.

Yanan balondan atlayan 2 kişi öldü

Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.

Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.