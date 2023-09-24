Meksika'da bara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Meksika'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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İHA

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde yer alan Chilpancingo şehrindeki bir bara silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken saldırganların barda bulunanların üzerine rastgele ateş ettiği görüldü.

Barda 58 adet boş kovan bulundu

Görgü tanıkları en az 3 kişi oldukları belirtilen saldırganların olay yerine beyaz bir otomobil ile geldiklerini, saldırının ardından geldikleri otomobile binerek kaçtıklarını ifade etti.

Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede 58 adet boş kovan bulunduğunu açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Guerrero eyaleti hükümetinde görevli memurlar oldukları belirtildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezkenv olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)