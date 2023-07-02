Meksika'da belediye başkanı bölgeye uğur getirmesi için bir timsahla evlendi

Dünya üzerinde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi.
Her bölgenin farklılık gösteren inançları var ancak Meksika'nın gelenekleri hepsinden ilginç.
Meksika'da Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, timsahla evlendi.
Herkes şoke oldu
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, bölgeye uğur getirmesi için bir timsahla evlendi.
O anlar sosyal medya üzerinden defalarca paylaşıldı. Timsahı kucağına alan belediye başkanının öptüğü anlar ise viral oldu.