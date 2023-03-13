Meksika'da bir bar silahlı ve bombalı saldırıya uğradı: 9 ölü 10 yaralı Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki El Estadio adlı barda bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların bara girerek etrafa rastgele ateş açtığı ve saldırıda yanlarında getirdikleri ev yapımı patlayıcıları kullandıkları ifade edildi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Müzik sesinden saldırıyı duymadılar Görgü tanıkları bardaki birçok kişinin yüksek sesli müzik nedeniyle silah seslerinin duymadığını ve saldırıyı geç fark ettiklerini söyledi. Saldırıda siper alarak kendilerini korumaya çalışan birkaç kişinin atılan ev yapımı patlayıcılar nedeniyle yaralandığı belirtilirken bazı yaralıların ise yerde ölü taklidi yaparak kurtulduğu bildirildi. Operasyon başlatıldı Olayın ardından bölgeye eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar sevk edilirken saldırganların güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.