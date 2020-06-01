Meksika'da bir günde 151 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bir günde 151 kişi hayatını kaybetti

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Ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 90 bin 930'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Ülkede son 24 saatte virüs sebebiyle 151 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylelikle toplam can kaybı 9 bin 930 oldu.

VAKA SAYISI 90 BİNİ GEÇTİ

Ülkede tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka ise 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.