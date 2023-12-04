İHA
Meksika’nın Jalisco eyaletinde Melaque kasabasında bir kadın, 5 yaşındaki kızıyla yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.
Cumartesi günü yaşanan olayda köpek balığı, kızıyla birlikte kıyıdan yaklaşık 25 metre uzaklıktaki şişme su parkına doğru yüzerken 26 yaşındaki kadının bacağını ısırdı.
Kızını kurtardı ancak kendisi ısırıldı: Kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi
Küçük çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu, ancak annesinin hızlı müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, olayın ardından tedbir amaçlı kasaba ve çevresindeki plajlara girişleri yasakladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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