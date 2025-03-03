Haber Merkezi
Meksika'nın Tlaxcala eyaletindeki Boğa Güreşi Arenası’nda gerçekleşen müsabakada, matador Emilio Macías ölümle burun buruna geldi. Son darbeyi indirmeye çalıştığı sırada boğanın ani hamlesine maruz kalan Macías, boynuz darbesiyle ağır şekilde yaralandı.
MAKATINDAN AĞIR YARALANDI
Boğanın sert saldırısı sonucunda makat bölgesinden ciddi travma geçiren matadorun durumu kritik olarak değerlendirildi. Arenadaki sağlık ekipleri hızla müdahale ederken, Macías’ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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