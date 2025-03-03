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Meksika'da boğa, matadoru makatından boynuzladı

Meksika'da boğa, matadoru makatından boynuzladı Tlaxcala Boğa Güreşi Arenası'nda matador, son darbeyi vurmak üzere olduğu boğa tarafından makatına aldığı boynuz darbesiyle ağır yaralandı.