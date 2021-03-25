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    Meksika'da burun maskesi tasarlandı

    Meksikalı araştırmacılar, yemek yerken burnun açıkta kalmaması için burun maskesi üretti.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:20
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    Meksika'da burun maskesi tasarlandı

    Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maske, uzun bir süre daha hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor.

    Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında restoran ve kafeler açılırken yemek yeme veya bir şeyler içme esnasında maske, mecburen çıkartılmak zorunda kalınıyor.

    YEMEK YERKEN TAKMAK İÇİN BURUN MASKESİ

    Bu duruma çare arayan Meksikalı araştırmacılar, yeni bir tasarıma imza attı.

    Instituto Politécnico Nacional araştırmacıları, sadece yemek yerken veya birşeyler içerken burnu kapatan bir maske tasarladı.

    Ülkede sosyal medyada bir anda gündeme gelen tasarımı beğenenler kadar gereksiz bulanlar da oldu.

    Meksika'da burun maskesi tasarlandı VİDEO

    Meksika da burun maskesi tasarlandı #1

    Meksika da burun maskesi tasarlandı #2

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