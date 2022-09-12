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    Meksika'da havai fişek faciası: 1 ölü 40 yaralı

    Meksika’da festival esnasında çok sayıda havai fişeğin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
    • 12.09.2022 - 20:40
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 20:42
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    Meksika'da havai fişek faciası: 1 ölü 40 yaralı

    Meksika'nın Tianguistenco şehrinde düzenlenen bir festivalde havai fişek faciası yaşandı.

    Çok sayıda havai fişek alev alarak kontrolsüz şekilde patladı.

    1 kişi öldü

    Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

    Festival alanında büyük panik yaşanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 27’sinin tedavisi ayakta yapılırken, 13’ü ise hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğu da öğrenildi.

    Santiago Tianguistenco şehri yerel yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziyelerini iletirken, patlamada yaralananlara da gereken tüm desteğin verileceği açıklandı.

    Elinde yanan havai fişeklerle yaklaştı

    Görgü tanıkları, elindeki havai fişekler ile gösteri yapan bir adamın kenarda depolanan havai fişeklere yaklaşması sonucu havai fişeklerin alev aldığını ve bu nedenle patlama yaşandığını belirtti.

    Meksika'da havai fişek faciası: 1 ölü 40 yaralı VİDEO

    Meksika da havai fişek faciası: 1 ölü 40 yaralı #1

    Meksika da havai fişek faciası: 1 ölü 40 yaralı #2


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