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    Meksika’da işkence yapılmış 9 ceset bulundu

    Meksika'da yetkililer, Zacatecas eyaletinde yapılan ihbarda 9 cansız beden bulunduğunu ve bedenlerde işkence izleri ile kurşun yaraları olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 05:55
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    Meksika’da işkence yapılmış 9 ceset bulundu

    Zacatecas eyaletinde başsavcılıktan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Pinos şehrinin sakinleri tarafından yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cansız bedenlerle karşılaştığı belirtildi.

    Olay yeri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusu güçleri tarafından kordon altına alındı ve başsavcılık yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı.

    İŞKENCE İZLERİ VE KURŞUN YARALARI VAR

    İlk raporlara göre, cesetlerde işkence izleri ve kurşun yaraları bulunduğu bildirilirken başsavcılık kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

    Meksika’da işkence yapılmış 9 ceset bulundu #1

    BİR POLİS MEMURU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Söz konusu olaya ek olarak Pinos şehrinde dün bir polis memurunun silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

    Öte yandan, geçtiğimiz hafta bir evde 10 cansız beden bulunan Zacatecas eyaletinde şiddet olayları son zamanlarda artış gösteriyor.

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