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    Meksika'da kartel üyeleri dükkanlara ve araçlara saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı

    Meksika'da kartel birçok şehirde eş zamanlı terör eylemleri gerçekleştirirken, bir hırdavat dükkanına düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1’i polis 5 kişi ise yaralandı.
    • 10.08.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 20:25
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    Meksika'da kartel üyeleri dükkanlara ve araçlara saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı

    Meksika'nın Guanajuato, Zacatecas, Coahuila ve Jalisco eyaletlerinin birçok şehrinde dün gece Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri saldırı düzenledi.

    1 polis hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

    Guanajuato eyaletinin Celaya şehrinde bir hırdavat dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucu içeride bulunan 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1’i polis 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    3 araç ile 11 iş yerini ateşe verdiler

    Yetkililer, eyaletteki Celaya ve Irapuato şehirlerinde suçluların 1’i otobüs olmak üzere 3 araç ile en az 11 işyerini ateşe verdiğini açıkladı.

    Eyaletin Silao şehrinde de bir işyeri yakılırken bir eczaneyi ateşe vermeye çalışan kişiler ise güvenlik güçleri tarafından suçüstü yakalandı.

    Coahuila eyaletinin Saltillo şehrinde trafiğin yoğun olduğu 4 ayrı noktada ulaşımın silahlı kişiler tarafından engellenirken 5 otobüs ateşe verildi.

    Jalisco eyaletinin Zapopan şehrinde ise farklı bölgelerde 2’si toplu taşıma otobüsü olmak üzere toplam 7 aracın ateşe verildiği bildirildi. Görgü tanıkları olayları gerçekleştirenlerin Jalisco Yeni Nesil Karteli üyesi olduğunu söyledi.

    İHA'da yer alan habere göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, ülkede birçok şehirde eş zamanlı yaşanan şiddet olaylarının, dün Jalisco eyaletinde yapılan operasyonla çok sayıda kartel mensubunun tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

    Meksika'da kartel üyeleri dükkanlara ve araçlara saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı VİDEO

    Meksika da kartel üyeleri dükkanlara ve araçlara saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı #1

    14 kartel üyesi tutuklanmıştı

    Meksika güvenlik güçleri tarafından dün Jalisco eyaletinde yapılan operasyonda 14 kartel üyesi tutuklanırken 1 kişi ölü olarak ele geçirilmişti. Devlet Başkanı Lopez Obrador çatışma sırasında kaçan ve aralarında 2 liderin de bulunduğu diğer kartel üyelerinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini bildirdi.

    Meksika da kartel üyeleri dükkanlara ve araçlara saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Meksika da kartel üyeleri dükkanlara ve araçlara saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı #3


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