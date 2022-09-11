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    Meksika'da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü

    Meksika’da bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan petrol tankerinin alev aldığı kazada 18 kişi hayatını kaybetti.
    • 11.09.2022 - 01:23
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    Meksika'da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü

    Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, çift dorseli bir petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

    Araçlarda yangın çıktı

    Kaza sebebiyle tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ediplerinin sevk edildi.

    Meksika'da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü - Video

    Meksika da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü #1

    18 kişi feci şekilde can verdi

    İHA'nın haberine göre yetkililer, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Tanker şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Meksika da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü #2

    Meksika da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü #3

    Meksika da kaza yapan tanker alev aldı: 18 ölü #4


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