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    Meksika'da küçük çocuk, seyir halindeki araçtan yola düştü

    Meksika’da Zacatecas şehrinde ailesi ile seyir halindeki araçta bulunan küçük çocuk arka kapının açılması ile araçtan düştü. Küçük çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 00:28
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 00:33
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    Meksika'da küçük çocuk, seyir halindeki araçtan yola düştü

    Meksika’nın Zacatecas şehrindeki Heroes de Chapultepec Bulvarı’nda ailesi ile bulunduğu araçtan seyir halindeyken düşen küçük çocuk ölümden döndü.

    VİRAJI ALIRKEN AÇILAN KAPIDAN YOLA DÜŞTÜ

    Aracın virajı aldığı sırada arka kapısının açılması ile küçük çocuk yola düşerken, aile çocuğun düştüğünü fark etmesi ile birkaç metre sonra aracı durdu. Küçük çocuk düştüğü yerden kalkarak ailesine doğru koşarken, çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

    ARKADAN GELEN ARACIN DURMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Araç kapısının çocuk tarafından mı açıldığı ya da virajın etkisiyle kendiliğinden mi açıldığı tespit edilemezken, arkadan gelen araçların çocuğu fark ederek durması ise büyük bir faciayı engelledi.

    Meksika'da küçük çocuk, seyir halindeki araçtan yola düştü VİDEO

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    24 Temmuz’da yaşanan olay yolda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, çocuğun emniyet kemeri takmadığına dikkat çekerek, arka koltukta da emniyet kemeri kullanımının önemine değindi.

    Meksika da küçük çocuk, seyir halindeki araçtan yola düştü #1

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