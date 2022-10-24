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    Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali

    Dünyanın en ilginç festivallerden biri olan 'Ölüler Günü', gerek kostümleri gerekse de figürleri ile dikkat çekiyor. 3 bin yıllık gelenek olan festival, farklı inanışları bir araya getiriyor.
    • 24.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:26
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    Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali

    İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan 'Ölüler Günü' festivali, Meksika'nın başkenti Mexico City'de başladı.

    İki günlük kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.

    Dünyanın en ilginç festivallerden biri

    Ölüler Günü, uzun yıllardır İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından 31 Ekim ve 2 Kasım arasında kutlanan dünyanın en ilginç festivallerden biri.

    Her ne kadar adı “Ölüler Günü” olsa da festival, ölülerin neşeli bir şekilde anılması için düzenleniyor.

    Her sene festivalle birlikte birçok renkli görüntü ortaya çıkıyor.

    Bu anma etkinliği, günümüzde Meksika başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşiyor.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #1

    Kökeni Mayalar’a dayanıyor

    Yerel ve Katolik inancın birleşimiyle zaman içinde birçok farklı uygulamaların da eklendiği Ölüler Günü’nün kökeni Mayalar’a dayanıyor.

    O yıllarda Orta Amerika’da yaşayan birçok farklı inanışa sahip topluluğun, birbirinden farklı gelenekleri bulunsa da ölümden sonra yaşam inancı oldukça yaygındı.

    Meksika’da gerçekleşen birçok arkeolojik kazıda bulunan mezarların yapısı ve yeri, o dönemdeki insanların ölümden sonra yaşam inancının varlığını gösteriyor.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #2

    ‘Zorlu 9 seviye

    14. ve 16. yüzyıllar arasında günümüzdeki Meksika topraklarında yaşamış olan Aztekler, insanların öldükten sonra “Chicunamictlán” adlı bir yere seyahat ettiğine inanıyordu.

    Ayrıca yine inanışlarına göre kişinin ruhu, zorlu 9 seviyeden geçtikten sonra son dinlenme yeri olan Mictlán’a ulaşabiliyordu.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #3

    Her biri için ayrı tanrı

    Bu seviyelerinden her birini yöneten tanrılar olduğuna inanılıyordu.

    Aileler ise bu zorlu yolculuğa yardım etmek için çeşitli araçlar, yiyecek ve su sağlıyordu.

    Bunu yapmak için de ölen yakınlarının mezarlarına bu malzemeleri koyuyorlardı.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #4

    Ölümden sonraki yaşam

    Bir insan öldüğünde, ruhunun gideceği yerin ölüm şekilleriyle belirlendiğine inanılıyordu.

    Savaşta, doğum sırasında ölen veya yaptığı fedakarlık sonucu ölen insanların, ölümden sonraki yaşamda en iyi şekilde ödüllendirileceği inancı hakimdi.

    Bu inanç ve uygulamalar, bugünkü “Ölüler Günü” kutlamalarının temelini oluşturdu.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #5

    İnanışa göre ruhların geldiği günler…

    İnanışa göre ruhlar, “Ölüler Günü” yani “Día de los Muertos” sırasında dünyaya dönüyor.

    Cennetin kapıları onlara göre 31 Ekim gecesi açılıyor ve çocukların “Angelitos” olarak adlandırılan ruhları, 24 saat boyunca aileleriyle birlikte oluyor.

    1 Kasım çocukların ve azizlerin günü olarak bilinirken, 2 Kasım’da ise yetişkinlerin ruhlarının ziyarete geldiğine inanılıyor.

    Ve gün sonunda kutlamalara mezarlıklarda devam ediliyor.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #6

    Sunaklardaki yiyecek ve içecekler

    3 bin yıllık gelenek olan Ölüler Günü’nde geri gelen ruhlar için birçok yerde yakınları tarafından ofrenda adı verilen sunaklar yapılıyor.

    Bu sunaklarda ruhların hayattayken sevdikleri yiyecekler, içecekler ve eşyalar, aile fotoğrafları, çiçekler ve güzel kokular bulunuyor.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #7

    Özel bir ekmek

    Ayrıca o dönem için özel yapılan bir ekmek olan “pan de muertos” ve ölen kişinin isminin adının yazılı olduğu şekerden yapılmış kafatasları da sunaklarda yer alıyor.

    İnanışın bir gereği olarak ruhlar sunaklardan ayrıldıktan sonra, sunaktaki yiyecekleri ve içecekleri ölen kişinin yakınları ve komşular tüketiyor.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #8

    Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alıyor

    UNESCO, 2008 yılında Ölüler Günü’nü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldıktan sonra, festival tüm dünyada ünlendi ve dikkat çekti.

    Son yıllarda büyük bir kültür turizmi kaynağı haline gelen Ölüler Günü, başta Mexico City olmak üzere Meksika’nın birçok şehrinde gösterişli bir şekilde sunuluyor.

    Meksika da Ölüler Günü festivali #9

    Meksika da Ölüler Günü festivali #10

    Meksika da Ölüler Günü festivali #11

    Meksika da Ölüler Günü festivali #12

    Meksika da Ölüler Günü festivali #13

    Meksika da Ölüler Günü festivali #14

    Meksika da Ölüler Günü festivali #15

    Meksika da Ölüler Günü festivali #16

    Meksika da Ölüler Günü festivali #17

    Meksika da Ölüler Günü festivali #18

    Meksika da Ölüler Günü festivali #19

    Meksika da Ölüler Günü festivali #20

    Meksika da Ölüler Günü festivali #21


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