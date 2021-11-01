Meksika'da Ölüler Günü festivali gerçekleşti

İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından kutlanılan 'Ölüler Günü' festivali, başkent Mexico City'de kutlandı.

İspanyollar ve Latinlerin kutladığı ve amacı ölüleri anmak olan 'Ölüler Günü' festivali, Meksika'nın başkenti Mexico City'de büyük ilgi gördü.

KOSTÜMLERLE DANSLAR EDİLDİ

Başlangıcının Azteklere dayandığı söylenen festivalde, ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası, biblolar, ölenlerin sevdiği kokular ve süslemeler sergilendi.

Yoğun ilgi gösteren Meksikalılar burada kostümler eşliğinde dans ederek, ilginç görüntüler oluşturdu.