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    Meksika'da Ölüler Günü festivali gerçekleşti

    İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından kutlanılan 'Ölüler Günü' festivali, başkent Mexico City'de kutlandı.
    • AA
    • 01.11.2021 - 05:05
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 05:10
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    Meksika'da Ölüler Günü festivali gerçekleşti

    İspanyollar ve Latinlerin kutladığı ve amacı ölüleri anmak olan 'Ölüler Günü' festivali, Meksika'nın başkenti Mexico City'de büyük ilgi gördü.

    KOSTÜMLERLE DANSLAR EDİLDİ

    Başlangıcının Azteklere dayandığı söylenen festivalde, ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası, biblolar, ölenlerin sevdiği kokular ve süslemeler sergilendi.

    Yoğun ilgi gösteren Meksikalılar burada kostümler eşliğinde dans ederek, ilginç görüntüler oluşturdu.

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    Meksika da Ölüler Günü festivali gerçekleşti #2

    Meksika da Ölüler Günü festivali gerçekleşti #3

    Meksika da Ölüler Günü festivali gerçekleşti #4

    Meksika da Ölüler Günü festivali gerçekleşti #5

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