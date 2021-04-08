Patlamanın ardından rafineriyi alevler sararken, o anlar kamerayla görüntülendi.

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Minatitlan şehrinde yer alan Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde, büyük bir patlama gerçekleşti.

Patlamanın ardından rafineri ve gökyüzünü alevler sardı.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

Ulusal Güvenlik, Enerji ve Çevre Ajansı (ASEA) tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamının ardından çıkan yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı bildirildi.

Meksika'da petrol rafinerisinde patlama