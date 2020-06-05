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Meksika'da polis memuru ateşe verildi
ABD'li siyahi George Floyd’un öldürülmesi üzerine başlayan eylemlerde, bir polis memurunun üzerine benzin döken protestocular yakmaya çalıştı.
- DHA
- 05.06.2020 - 17:24
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardınan protesolar bir çok ülkeye sıçardı.
Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı.
ŞİDDETLİ PROTESTO
Ülkede George Floyd’un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçlara zarar verildi.
Meksika'da eylemciler polisi yaktı İZLE
POLİS MEMURU ATEŞE VERİLDİ
Protesto sırasında bir eylemci, motosikletli polisin görüş açısını kapatırken diğeri de arkasından benzin döküp, memuru ateşe verdi.
YARDIM EDEN MEMURLARA TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI
Panikle kendini yere atan polise, memur arkadaşları yardım etmeye çalışırken, eylemcilerden birkaçı tekme ve yumruklarla saldırdı.