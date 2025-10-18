Abone ol: Google News

Meksika'da polise silahlı saldırı düzenlendi

Sinaloa eyaletinde, devriye gezen trafik polisi ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 2 memur hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin ise olaydan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde hareketli dakikalar....

Ülkenin Sinaloa eyaletindeki Culiacan şehrinde, devriye gezen trafik polisi ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 

Saldırıya ilişkin detaylar Meksika basınında yer aldı. 

2 POLİS ÖLDÜ

Haberlere göre; Saldırıda 1’i kadın, 2 polis memuru yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olaydan kısa süre sonra yakalanarak, gözaltını alındığı bildirildi.

"UYUŞTURUCU KARTELLERİYLE BAĞLANTI" İDDİASI

Şüphelilerin, eyaletteki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

