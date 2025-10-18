Meksika'da polise silahlı saldırı düzenlendi

- Meksika'nın Sinaloa eyaletinde devriye gezen trafik polislerine silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti ve 4 şüpheli kısa süre sonra yakalandı.
- Şüphelilerin uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olabileceği iddia edildi.
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde hareketli dakikalar....
Ülkenin Sinaloa eyaletindeki Culiacan şehrinde, devriye gezen trafik polisi ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıya ilişkin detaylar Meksika basınında yer aldı.
2 POLİS ÖLDÜ
Haberlere göre; Saldırıda 1’i kadın, 2 polis memuru yaşamını yitirdi.
Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olaydan kısa süre sonra yakalanarak, gözaltını alındığı bildirildi.
"UYUŞTURUCU KARTELLERİYLE BAĞLANTI" İDDİASI
Şüphelilerin, eyaletteki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.