Meksika’da Roslyn Kasırgası can aldı

Meksika'yı vuran Roslyn Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika’nın Nayarit eyaletindeki Santiago Ixcuintla şehrinde karaya vurmasının ardından ilk can kayıpları yaşandı.

2 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın aktardığına göre; kasırga nedeniyle ülkenin batı bölgelerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya devam ederken, çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerini su bastı. Kasırga nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, ilk kurbanın Nayarit eyaletinde yer alan Rosamorada şehrinde çöken evinin altında kalan 39 yaşındaki Ana Rosa Moreno adlı bir kadın olduğunu bildirdi.

Diğer kurbanın ise Santiago Ixcuintla şehrinde üzerine duvar yıkılan Gilberto Hernandez adlı 80 yaşındaki bir adam olduğu ifade edildi.

Kasırganın şiddeti düştü, yağışlar devam edecek

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, Roslyn Kasırgası’nın karada ilerlediği sürece zayıflayarak tropikal fırtına seviyesine düştüğünü ancak şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlarla birlikte etkili olmaya devam edeceğini aktarıldı. SMN, muhtemel sel ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.