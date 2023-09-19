İHA
Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Aquila şehrinde sahildeki bulunanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean kayıt altına alındı.
Turistler, olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı
Olayın ardından yerel yetkililer, bölgeye ziyarete gelen turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenli bir yere sığınma tavsiyesinde bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)