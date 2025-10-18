Meksika'da sellerde can kaybı artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meksika’da geçen haftadan bu yana etkili olan Priscilla ve Raymond adlı tropik fırtınaların neden olduğu şiddetli yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde büyük yıkıma yol açtı.

Meksika basınına göre, afet nedeniyle 5 eyalette 72 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi ise kayboldu.

EN FAZLA ZARAR VERACRUZ, PUEBLA VE HİDALGO'DA

Yağışların en yoğun hissedildiği Veracruz, Puebla ve Hidalgo eyaletlerinde sel ve toprak kaymaları büyük hasara neden oldu.

Bölgelere 21 helikopter gönderilirken, arama kurtarma ekiplerine yeni personel takviyesi yapıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ve kayıplara ulaşmak için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

ELEKTRİK HATLARININ YÜZDE 95'İ ONARILDI

Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen onarım çalışmaları sonucu enerji iletim hatlarının yüzde 95,4’ünün yeniden faaliyete geçirildiği bildirildi.

CFE, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100’e ulaşmasının beklendiğini duyurdu.