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- Meksika'da silahlı kişiler 20 yabancıyı kaçırdı
Meksika'da silahlı kişiler 20 yabancıyı kaçırdı
San Luis Potosi eyaletinde bulunan otele baskın yapan silahlı şahıslar 20 yabancı kişiyi kaçırdı. Bu olayın üzerine harekete geçen savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.
- AA
- 16.09.2021 - 05:50
- Güncelleme : 16.09.2021 - 05:53
Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde kan donduran bir olay gerçekleşti.
San Luis Potosi eyaletine bağlı Matehuala kentindeki bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 20 yabancıyı kaçırdı.
Eyalet Başsavcısı Federico Arturo Garza Herrera, bu kişilerin zorla götürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, silahlı grubun otele 3 minibüsle geldiğini, Venezuela ve Haiti uyruklu yabancıları alıkoyarak kayıplara karıştığını açıkladı.
Kaçırılan yabancıların kurtarılması için operasyon başlatıldı.