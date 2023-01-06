Meksika’da Sinaloa Karteli terör estiriyor: 7 yaralı

Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlunun yakalanmasının ardından kartel üyeleri güvenlik güçleriyle çatıştı.

Meksika ordusunun Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde sabahın erken saatlerinde düzenlediği operasyonda “El Chapo” lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Sinaloa Karteli lideri “El Raton” lakaplı Ovidio Guzman’ın yakalanmasının ardından sokaklar karıştı.

Çatışmada 7 polis yaralandı

Kartel üyeleri Sinaloa eyaletinde Culiacan ve Mazatlan başta olmak üzere bir çok kentte terör estirirken, ülkede patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar 7 polis yaralandı. Kartel üyeleri şehirlerde, araçları ve işyerleri ateşe verirken, güvenlik güçleri çatışmaya girdi.





Sinanloa’da eğitime ara verildi, resmi kurumlarda hizmetler askıya alındı

Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar ve suç gruplarının şiddetli tepkisi nedeniyle vatandaşlara olaylar sona erene kadar evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Eyalet genelinde eğitime ara verilirken, vergi daireleri, seçim kurumu ve bankalar gibi kamu kurumlarında hizmet askıya alındı.

Hapishanede tutuklu kartel üyeleri ayaklandı

Guzman’ın yakalanması Culiacan Hapishanesi’nde tutuklu bulunan kartel üyelerinin isyan çıkarmasına neden oldu. Görgü tanıkları, hapishaneden alev ve dumanların yükseldiğini ve silah seslerinin geldiğini ifade etti.



Sinaloa Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda, Culiacan Hapishanesindeki olayın mahkumların bir firar girişimi olduğunu ifade ederek, herhangi bir can kaybı olmaksızın durumun şu anda kontrol altına alındığını söyledi.





Eyalette uçuşlar askıya alındı

Culiacan Havaalanında ise Aeromexico Havayollarına ait bir uçağa kalkıştan hemen önce ateş açıldığı bildirildi. Açılan ateş uçaktaki yolcularda büyük paniğe neden olurken, Aeromexico Havayolu, uçağın hidrolik sistemlerinde hasar oluştuğunu ve uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Olay üzerine Culiacan Havaalanı yönetimi, tüm ticari ve genel havacılık uçuşlarının askıya alınarak havaalanının ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Kısa süre içinde Mazatlan Havaalanı’nın da uçuşlar askıya alındı.

Guzman Mexico City’e nakledildi

Sinaloa Karteli lideri Guzman yakalanmasının ardından Culiacan Havaalanı’ndan askeri uçağa bindirilerek başkent Mexico City’e nakledildi. Guzman’ın Mexico City’de bulunan 1 numaralı askeri kışlada tutulduğu belirtildi.





“Barışı sağlamaya geldik”

Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Rosa Icela Rodriguez düzenlediği basın toplantısında, “Savaş kazanmaya gelmedik barışı sağlamaya geldik” ifadelerini kullanarak, hükümetin ülkenin huzuru için her gün çalıştıklarını belirtti.





“Sinaloa Karteli’ne büyük darbe”

Bakan Rodriguez’in ardından basın toplantısında söz alan Meksika Ulusal Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval ise, operasyonun 6 aylık bir istihbarat çalışması sonrasında gerçekleştiğini ifade ederek, Guzman’ın yakalanmasının Sinaloa Karteli’ne büyük bir darbe olduğuna dikkat çekti.

Bakan Sandoval ayrıca, halen Culiacan şehrindeki 19 noktada kartel ablukasının devam ettiğini ve çatışmaların sürdüğünü bildirdi.





Daha önce de yakalanmıştı

Sinaloa Karteli lideri Guzman, 17 Ekim 2019 tarihinde Meksikalı federal güvenlik güçleri tarafından yakalanmış, ancak kartelin silahlı üyeleri tarafından sivil halka yönelik tehditler nedeniyle serbest bırakılmıştı.





El Chapo ABD’de ömür boyu hapse çarptırılmıştı

İHA'nın haberine göre Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo, ABD’de yargılandığı mahkemece Şubat 2019’da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.



Meksika’da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki süper maksimum güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.