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    Meksika'da korona kaynaklı 770 ölüm

    Ülkede, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 80'e ulaştı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 08:31
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    Meksika'da korona kaynaklı 770 ölüm

    Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki güncel koronavirüs verileri paylaşıldı.

    Verilere göre salgın nedeniyle son 24 saatte 770 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 19 bin 80 oldu.

    VAKA SAYISI 159 BİNİ GEÇTİ

    Ülkedeki vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı. Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 119 bin 355 olduğu belirtildi.

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