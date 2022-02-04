Meksika'da sürücüsünün can çekiştiği tır yağmalandı

Şoförün hayatını kaybettiği tır kazasında çevredekiler sürücünün haline aldırış etmedi. Tırdan yola saçılan ürünler, çevredekiler tarafından hızla çalındı.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde tır kazası meydana geldi.

Kazada virajı alamayan tır devrildi.

Tır şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı.

ÜRÜNLERİ YAĞMALADILAR

Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.

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