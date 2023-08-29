Meksika’da tanker kazasında 8 kişi öldü Meksika’da bir yakıt tankerinin karıştığı trafik kazasında alevler arasında kalan 8 kişi yanarak can verdi.

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İHA

Meksika’nın Guerrero eyaletindeki Iguala ile Chilpancingo şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

8 kişi yanarak hayatını kaybetti

Bir yakıt tankeri, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yakıt tankerinin alev almasıyla araçlarda bulunan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürürken, karayolu trafiğe kapalı kapatıldı.

Kazanın, yakıt tankerinin kontrolü kaybederek devrilmesi ve diğer 2 araca çarpması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.