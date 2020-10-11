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    Meksika’da TikTok çekiminde kazayla öldürüldü

    Sosyal medyada paylaştığı kaçırılma videolarıyla ünlenen 20 yaşındaki genç kadın, bu uğurda hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 08:42
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    Meksika’da TikTok çekiminde kazayla öldürüldü

    Meksika’da 20 yaşındaki Areline Martinez, TikTok video paylaşım platformu için çekilen bir adam kaçırma sahnesinde kazayla vurularak öldürüldü.

    Genç kadının vurulmadan kısa bir süre önce kaydedilen sahne arkası videosu YouTube’da yayımlandı.

    İKİ KİŞİ KAÇTI

    Bir çocuk annesi Martinez’in ölmesi üzerine olay yerinden iki kişinin kaçtığı belirlendi.

    Meksika’da TikTok çekiminde kazayla öldürülen Areline Martinez ViDEO

    Meksika’da TikTok çekiminde kazayla öldürüldü #1

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