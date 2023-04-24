Meksika’da vahşi hayvan baskını Güvenlik güçleri tarafından bir arazide yapılan aramada, aralarında 10 kaplan, 5 aslan ve 6 jaguarın bulunduğu toplam 56 vahşi hayvan ele geçirildi.

İHA

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan La Barca şehrinde güvenlik güçleri, dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı (FGR) tarafından yapılan açıklamada, büyük bir arazide arama yapıldı.

56 vahşi hayvan bulundu

Yapılan arama sonucunda aralarında 10 kaplan, 6 jaguar, 5 aslan, 3 akbaba, 2 kartal ve 2 pelikanın yer aldığı toplam 56 vahşi hayvan bulundu.

Yetkililer göre Meksika Güvenlik Bakanlığı’na bağlı askeri personel, bölgede rutin kontrol yapıyordu.

Devriye sırasında arazideki hayvanlar fark edildi.

Tutuklama olup olmadığı bilinmiyor

Ardından da Federal Kamu Bakanlığı’ndan alınan yetkiyle baskın düzenlendi.

Yakalanan vahşi hayvanlar, olayla ilgili soruşturmayı yürütecek olan Federal Kamu Bakanlığı’na teslim edildi.

Bu arada operasyon sırasında tutuklanan kimse olup olmadığı hakkında da bilgi verilmedi.