Meksika'da yolda oluşan dev çukur binayı içine aldı Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukur yetkililer tarafından tahliye edilen binayı yuttu.

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İHA

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin kuzeyindeki Gustavo A. Madero ilçesinde bir spor salonunun yer aldığı binada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yetkililer, 29 Temmuz Cumartesi günü bir binada oluşan çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı.

Bunun ardından borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi.

Can kaybı yaşanmadı

Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı.

Çalışmalar sürüyor

Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.