Meksika’nın başkenti Mexico City’nin kuzeyindeki Gustavo A. Madero ilçesinde bir spor salonunun yer aldığı binada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Yetkililer, 29 Temmuz Cumartesi günü bir binada oluşan çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı.
Bunun ardından borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi.
Can kaybı yaşanmadı
Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.
Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı.
Çalışmalar sürüyor
Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.