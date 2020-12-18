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    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti

    Kalça kaldırma operasyonu geçiren model Joselyn Cano, estetik kurbanı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 10:56
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 11:03
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    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti

    Meksika'nın 'Kim Kardashian'ı olarak tanınan 29 yaşındaki model Joselyn Cano, Kolombiya'da kalça estetiği yaptırdı.

    Başarısız bir operasyon geçiren genç model, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.

    Cano'nun ölüm haberini ise fenomen arkadaşı Lira Mercer duyurdu.

    "BU VAHŞET"

    Sosyal medyada paylaşım yapan Mercer, “Aman Tanrım, Joselyn Cano Kolombiya’da ameliyatta öldü. Bu vahşet.” dedi.

    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti #1

    CENAZE TÖRENİ İNTERNETTEN CANLI YAYINLANDI

    Cano'nun cenaze töreni YouTube'da canlı olarak izlenirken, haberi alan hayranları 'Neler oluyor' yorumlarıyla şaşkınlık yaşadı.

    Modelin ailesi tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, sevenleri taziye dileklerini iletti.

    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti #2

    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti #3

    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti #4

    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti #5

    Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti #6

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