Meksikalı Joselyn Cano, kalça ameliyatının ardından hayatını kaybetti

Kalça kaldırma operasyonu geçiren model Joselyn Cano, estetik kurbanı oldu.

Meksika'nın 'Kim Kardashian'ı olarak tanınan 29 yaşındaki model Joselyn Cano, Kolombiya'da kalça estetiği yaptırdı.

Başarısız bir operasyon geçiren genç model, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.

Cano'nun ölüm haberini ise fenomen arkadaşı Lira Mercer duyurdu.

"BU VAHŞET"

Sosyal medyada paylaşım yapan Mercer, “Aman Tanrım, Joselyn Cano Kolombiya’da ameliyatta öldü. Bu vahşet.” dedi.

CENAZE TÖRENİ İNTERNETTEN CANLI YAYINLANDI

Cano'nun cenaze töreni YouTube'da canlı olarak izlenirken, haberi alan hayranları 'Neler oluyor' yorumlarıyla şaşkınlık yaşadı.

Modelin ailesi tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, sevenleri taziye dileklerini iletti.